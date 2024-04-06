علي جمعة يجيب.. هل ينعقد النكاح بقول «زوجتك نفسي» في لايف على سوشيال ميديا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:32 مساءً - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول انتشار لايفات على السوشيال ميديا يظهر فيها شاب وفتاة تقول له زوجتك نفسى فما حكم هذا الأمر، وهل هذا زى التمثيل؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "هذا عبث بالمقدسات، والزواج من المقدسات الإلهية، ليه لا اتزوج عمتى أو خالتى علشان ده أمر إلهى، هذه المسألة الإلهية يعبث بها هؤلاء فهذا لا يجوز وحرام".

وأضاف: "بالنسبة للسوشيال هل ينعقد النكاح، هذا التصرف يدخلهم فى ورطة قانونية وشرعية تجعلهم يذهبون للقاضي ليحلها لهم، وبالتالى نحذر من فعل هذه التصرفات".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.