البيئة: 22 منشأة صناعية تشارك ببرنامج التحكم في التلوث، والمرحلة الرابعة تنتهي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 04:28 مساءً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يعد أحد أهم وأبرز مشاريع الوزارة، حيث بدأ تنفيذه عام 1997 على مدار 3 مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو.

أهداف البرنامج:

دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث.

تقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع).

تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

إنجازات البرنامج:

مشاركة 22 منشأة صناعية في 30 مشروعًا فرعيًا.

استثمارات تبلغ 192.19 مليون يورو.

تشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية.

مساهمة البرنامج بـ 131.34 مليون يورو.

تمويل 36 مشروعًا فرعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19.681 مليون يورو.

المرحلة الرابعة:

وأوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة الرابعة للمشروع بدأت بنهاية 2023 ولمدة 5 سنوات، بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون يورو.

وأكدت وزيرة البيئة التزام الوزارة بتطوير الصناعة المصرية وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث.