هل يجوز الزواج الإلكترونى؟.. علي جمعة: بشرط التوثيق التام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 04:29 مساءً - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول إن هناك بعض الاشخاص يريد الزواج ويكون هو فى دولة وزوجته فى دولة والمأذون فى دولة، هل يجوز الزواج الالكتروني؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "نعم هذا يجوز بشرط واحد، وهو التوثيق التام، لأن الذكاء الاصطناعي شككنا فى التوثيق، لأنه ممكن يجيب جسد وشكل مختلف".

وأضاف: "لو اختلطت الامور ولا استطعنا التوثيق التام، فبلاها حتى لا يقدح فيها الغش والخداع والتدليس".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.