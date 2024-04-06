المكرمون في احتفال الأوقاف: تكريم رئيس الجمهورية وسام على صدرنا نعتز ونفخر به

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أحمد جودة - القاهرة - التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمكرمين من داخل مصر وخارجها في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم السبت 6/ 4/ 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث هنأهم بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية”، موجهًا الشكر له على رعايته للقرآن الكريم وأهله وحفظته، وعلى توجيه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفًا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.



فيما وجه المكرمون كلمة للرئيس السيسي أكدوا فيها أن تكريم وسام على صدرهم، وحلم تحقق، حيث كانوا ينتظرون لحظة التكريم بفارغ الصبر، وأن فرحتهم هذا اليوم لا يمكن أن توصف، وأن مقابلة سيادة الرئيس بالنسبة لهم بمثابة الجائزة الكبرى.

وقد وجه أفراد الأسرة القرآنية الأولى الشكر الجزيل للرئيس الجمهورية على توجيهه الكريم برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه، مؤكدين أن سيادة الرئيس يهتم بالقرآن الكريم وحفظته وأهله ويكرمهم أيما إكرام، وأن تكريم سيادة الرئيس لهم تتويج لمسيرة حفظ القرآن الكريم في عائلتهم.

الجدير بالذكر أنه قد كرم رئيس الجمهورية اليوم، أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها خلال احتفالية الوزارة بـ ليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بـ القاهرة الجديدة بجائزة أولي تصل لمليون جنيه.