نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرمت حفظة القرآن الكريم وذوي الهمم.. "الطريقة الجازولية" تحتفل بليلة القدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الطريقة الجازولية الشاذلية، بمقرها في صلاح سالم، مساء أمس الجمعة، بليلة القدر، وسط حشد كبير من أتباع ومريدي الطريقة، الذين جاءوا من كافة محافظات مصر للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي الذي تنظمه الطريقة كل عام.

ونظمت الطريقة الجازولية، إفطارا جماعيا للمشاركين في احتفالية ليلة القدر، حيث بلغ عدد المشاركين نحو ألف مشارك، وتم تكريم حفظة كتاب الله وذوي الهمم من قبل شيخ الطريقة سماحة الشيخ سالم جابر الجزولي الذي وجه الشكر لأتباع الطريقة، نظرا لتحملهم مشقة السفر والقدوم إلى القاهرة لحضور احتفال ليلة القدر بديوان عام الطريقة.

وتعد الطريقة الجازولية من الطرق الصوفية صاحبة الثوابت الوطنية التي تدعم استقرار الدولة والعمل على النهوض بها من خلال تشجيع أنصارها على العمل والبناء وتسخير إمكانياتهم من أجل الدفع بعجلة الإنتاج، الأمر الذي جعلها في مقدمة الطرق الصوفية.

من جانبه، قال الدكتور سالم الجزولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الطريقة الجازولية توجه الشكر لكل أتباعها ومحبيها الذين تحملوا عناء السفر من أجل أن يشاركوا في احتفالية ليلة القدر، هذه الاحتفالية التي تذكرنا بقدرة المولى سبحانه وتعالى على إسعاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكل من له حاجة في هذه الأيام يدعي المولى سبحانه وتعالى أن يقضيها له فباب السماء مفتوح وخاصة في شهر رمضان المعظم.

ووجه الشيخ سالم الجزولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه مقاليد الولاية الجديدة بشكل رسمي بعد حلف اليمين الدستوري في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها: "ندعمك ونساندك يا سيادة الرئيس بكل قوة، لأننا نرى فيك مستقبل هذه الأمة ونعلم أنك رجل وطني مخلص لبلادك وشعبك".

وفي نهاية الاحتفالية، وجه شيخ الطريقة الجازولية الشكر لجميع الحضور والمشاركين داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها من كل شر وسوء.

احتفال الطريقة الجازولية الشاذلية بليلة القدر

احتفال الطريقة الجازولية الشاذلية بليلة القدر