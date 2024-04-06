نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مواعيد مترو الأنفاق والقطار الخفيف في عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء بداية من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024 وذلك كالتالي:



مواعيد الخط الأول للمترو في العيد

يشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر يـ964 رحلة يوميًا، بمعدل 472 رحلة بالخط الأول، و492 رحلة بالخط الثاني، وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.

ويتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا، وينتهي تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحًا على أن يعود قيام أول قطار من هذه المحطات للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحًا، كما ستم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

مواعيد الخط الثالث للمترو في عيد الفطر

يكون قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا وقيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً، وأخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا، وآخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا وسيكون إجمالي عدد الرحلات للخط الثالث هو 276 رحلة.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

يكون قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وقيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً، وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.

كما أشار البيان إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT باستمرار المتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.