نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث يوم الأحد المقبل ساعة زيادة بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي.

وتكون مواعيد آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحًا.

كما تكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

وكذلك يكون آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا.

وسيتم تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل سرعة إيصال ونقل المشجعين، وخاصة في محطة الاستاد.

كما يتواجد فريق خدمة العملاء بالشركة لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.