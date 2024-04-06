نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث مجالات التعاون المشترك مع شركة تاليس العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ممثلى مجموعة شركة تاليس الفرنسية العالمية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الفرنسية وبكافة السادة الحضور، واوضح سيادته أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الالكترونية (م/ 144 الحربى ) وشركة تاليس في مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل دائما على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع على المستويين ( العسكرى / المدنى ) داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبهم اشار ممثلوا شركة تاليس الفرنسية إلى حرص شركتهم على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدين على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الأفريقية في اختراق اسواق إفريقيا، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية جرت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

حضر اللقاء المهندس / إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب السيد الوزير، والمهندس / أحمد محمد شكرى رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس / طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.