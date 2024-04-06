نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل عن تطبيق محمول رادار الأسعار لخفض أسعار السلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطبيق محمول رادار الأسعار، تلك الكلمات الأكثر انتشارا بين المواطنين في مصر، بعد إعلان الحكومة المصرية برئاسةالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

وجاء اهتمام الحكومة من أجل المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، حسب اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

ويأتي تطبيق محمول رادار الأسعار واحدًا ضمن الإجراءات التطويرية للتعامل مع الأسعار داخل السوق، ومواجهة أي تحدٍ يُضفي غلاءً في المعيشة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية تطبيق محمول رادار الأسعار

تطبيق محمول رادار الأسعار

وفي ضوء البحث المتزايد عن، تطبيق محمول رادار الأسعار أعلن أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار"، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

وأضاف الجوهري، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن التطبيق يتيح البحث ومعرفة تطورات أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تمت مشاركتها من مستخدمين آخرين.

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تطبيق محمول آخر للشكاوى والبلاغات

وعن الشكاوي بسبب تلاعب التجار بالأسعار، كشف رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور

كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.