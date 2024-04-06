أخبار مصرية

عمرو موسى يستقبل الرئيس السيسى في مقر حفل إفطار الأسرة المصرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:33 مساءً - استقبل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بجانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ. 

 

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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