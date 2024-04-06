الرئيس السيسى: بينما كنا نواجه الإرهاب بصدور رجال الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن، وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.