الرئيس السيسي: الحوار الوطني قدم لي 90 توصية ومقترحا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: "الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية ومقترحا".

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

وجاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.