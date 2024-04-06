الرئيس السيسى: "محتاجين نستمر في الموضوعات اللي لها تأثير كبير على حياة الناس"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إحنا محتاجين نستمر في الحوار والموضوعات اللي لها تأثير كبير على حياة الناس، وزي الموضوعات الاقتصادية مهم إن نفرد لها شريحة ووقت أكبر"، مضيفا: "شوفوا لو الناس فهمت، كل شرائح المجتمع عرفت الحكاية صدقوني هتبقى داعمة، وقادرة وصامدة وصابرة في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه".

وتابع خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أنا كنت حريص جدا في الوقت اللي بقيت فيه مسؤول معاكم بقول معاكم مش عليكم، إني أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية، ومخبتش عليكم حاجة من أول يوم لغاية دلوقتي وهنستمر كده، ومهم نخلي الناس كلها شايفة معانا، ومنقولش بقى المثقفين فقط والمسؤولين يبقوا عارفين، لا المواطن المصري والبسيط ذكي ولماح ومسؤول".

وواصل الرئيس السيسى: "أرجو إن احنا نستمر والموضوعات اللي محتاجين نتكلم فيها أكثر، والحالة دي أقدرها وأسجل تقديري واحترامي لكل من شارك فيها واللي هيشارك إن شاء الله مستقبلا".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.