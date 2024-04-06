الرئيس السيسي: نحتاج لاستمرار حالة الحوار والنقاش بكل سعة صدر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج لاستمرار حالة الحوار والنقاش بكل سعة صدر.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.