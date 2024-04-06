الرئيس السيسي: لا نلتفت لمن يشوه الحقائق.. وأمتنا دفعت ضريبة الدم وقدمت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 08:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزًا للقوة،.

وأضاف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية:'أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة .. سعيد بتواجدي وبالروح الطيبة التي تجمعنا'.

وتابع: نسعى لأن نكون في صدارة الأمم ولا نلتفت لمن يشوه الحقائق.. أمتنا دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر.

ويشهد الحفل حضور واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.