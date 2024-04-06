المستقلين الجدد: خطاب الرئيس السيسي في إفطار الاسرة المصرية يحمل رسائل إصرار وطمأنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 08:30 مساءً - قال حزب المستقلين الجدد إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يحمل رسائل طمأنه إلى الشعب المصري بمختلف شرائحه وإصرار تام علي تخطي كل التحديات.

وأكد دكتور هشام عناني ان خطاب الرئيس كان مفعم بالود والحميميه بين الرئيس والحضور الا انه حمل المفاهيم التي ستكون استراتيجيه للدوله في المرحله القادمة.

وثمن عناني ما جاء بالخطاب باستمرار الحوار الوطني بشكل اعمق استثماراً لما تم تحقيقه من نجاح في المرحله الأولي وصولا إلى اصطفاف تام للقيادة والشعب ليس فقط للتغلب علي التحديات الداخليه بل ايضا لمواجهه الاضرابات والمخاطر الإقليمية والدولية.

واكد د/حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن الخطاب كان محملاً برسائل مهمة منها التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة.

واكد الحزب أن خطاب الرئيس حمل تأكيدات علي المضي قدماً في دعم التعليم وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية.