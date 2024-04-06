محمد دياب: زواجى أهم نقطة تحول فى حياتى.. وبعد أمى مبقاش ليا حاجة فى الدنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 08:30 مساءً - أكد الفنان محمد دياب، من أهم نقطة التحول الإيجابية فى حياتى إنى أجوزت، وحولت فيا حاجات كتير وزودت الإيجابيات عندى وقللت السلبيات، وكان فى محطات فى حياتى المهنية كانت نقطة تحول، وبعدها لما مثلت".

وأضاف محمد دياب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن وفاة والدته كانت نقطة تحول سلبية، وحسيت إنى متعرى بزيادة ومبقاش ليا حاجة فى الدنيا، وكنت سعيد أنى شغال عشان أسعدها وكنت خايف أنها تمشى وهى مش مطمنة، وهى كانت مريضة وتعبت معانا عشان تربينا، وكنت عاوز أعوضها وافرحها، وكانت كلمتها أتقل من مليون راجل".

وذكر دياب، انا شخص طيب ومؤدب، وأنا لا أدعى الموهبة العظيمة، وقفشتى وقلبتى وحشة لأنى حمول جدا ولما بنفجر ببقى عامل زي القنبلة، ومبحبش نفسى لما بتعصب، وانا لما كبرت مبقتش أتكسف من أى حاجة عملتها حتى لو كانت مصيبة، وفى السنوات الأخيرة نسبة الكدب قلت معايا".