المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى صناعة مصرية خالصة ما كان يكتب لها النجاح لولا دعم الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 10:29 مساءً -

قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنه تشرف بحضور إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط مجموعة كبيرة من النخب المصرية السياسية والنيابية والاقتصادية والمجتمعية والكيانات الشبابية والحقوقية .

وأضاف المستشار محمود فوزى، أن حديث الرئيس عن الحالة المصرية وتحدياتها كان واضحا كالعادة، حيث تعهد بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطنى فى أبريل 2022، والتى دعم سيادته مخرجاتها الأولى، وتسلم مخرجاتها الاقتصادية اليوم، ووجه الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى ما ترك مناسبة إلا وأشار إلى أهمية الحوار الوطني وضرورة استمرار حالته التي أدت إلى فتح نوافذ كانت مغلقة، مؤكدا أن الحوار الوطني المصري بهذا التصور وهذه الإجراءات هو صناعة مصرية خالصة، ما كان يكتب لها النجاح لولا الدعم الرئاسي المستمر، وما كان يكتب لها الاستمرار لولا حرص وإخلاص الاصلاحيين وذوي الشأن وإدراكهم العميق بقيمته، وإيمانهم الحقيقي بأن الانفتاح والمناقشة أدوات تبني ولا تهدم، وأن الخلاف فى الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية.