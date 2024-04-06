كتلة الحوار: روح الأسرة المصرية وتماسكها في كتلة وطنية واحدة هي اساس ترابط امتنا العظيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 10:29 مساءً -

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إن روح الأسرة المصرية وتماسكها في كتلة وطنية واحدة هي اساس ترابط امتنا العظيمة، مشيراً إلى حضوره اليوم إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا للرئيس السيسى التوفيق خلال فترته الرئاسية الجديدة.

وقال عادل في منشور عبر صفحته بفيس بوك: شرفت كتلة الحوار بدعوة رئيس الكتلة ومؤسسها الدكتور باسل عادل لإفطار الأسرة المصرية واذ تتمني كتلة الحوار كل التوفيق للسيد رئيس الجمهورية في فترته الجديدة، فهي تؤكد ايضا أن روح الأسرة المصرية وتماسكها في كتلة وطنية واحدة هي اساس ترابط امتنا العظيمة، وتؤكد كتلة الحوار أن استخدام الرئيس لعبارة "الكتلة الوطنية" في خطابه يوم التنصيب ويوم إفطار الأسرة المصرية لهي مؤشر علي طبيعة المرحلة ورؤية كتلتنا الوطنية، كتلة الحوار في مسارها السياسي الملهم".