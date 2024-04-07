الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسى جمع كل أطياف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حفل إفطار الأسرة المصرية كان يوما جميلا للم شمل الأسر المصرية بكل طوائفها بلحمة وطنية وجو عائلى مصرى أصيل، وشارك الرئيس السيسى فى الحضور وجمع أسرته المصرية على مائدة الإفطار.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن حفل الإفطار يدل على الوحدة والتماسك بين الشعب المصرى، لافتا إلى أنه من أهم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أن مصر اجتازت الإرهاب الذى كان يمثل مشكلة كبيرة للدولة المصرية، وتكاتف الشعب المصرى.

تابع هشام عبد العزيز: الشعب المصرى كان لحمة واحدة خلف الرئيس السيسى لمواجهة هذا الإرهاب الأسود، لافتا إلى أن كلمة الرئيس كانت تعبر عن الحوار وأهميته وأننا أسرة مصرية واحدة، فالدولةمتسعة للجميع وأننا على أرضية وطنية، وبينا حب ورغبة فى المصلحة العامة، وهو ما ساعد فى اجتياز المرحلة الماضية.