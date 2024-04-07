وزارة العمل : لقاء جماهيري لخدمة الشباب وذوي الهمم بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:35 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في اللقاء الجماهيري، والذي أقيم بمحافظة المنوفية، وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم ولذويهم لتخفيف العبء عن كاهلهم،وأيضًاوتوفير فرص لذوى الهمم من أبناء المحافظة، والاستجابة لمطالب أبناء المحافظة، وذلك في إطار جهود مديرية العمل في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية الموجودة داخل المحافظة لخدمة أبنائها فيما يخص مجالات عمل المديرية من التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب من الجنسين، وتوفير فرص للتدريب المهنى على المهن المطلوبة لسوق العمل لتأهيل الشباب راغبى العمل على تلك المهن من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك عمليات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل دور أجهزة المديرية في خدمة المجتمع والشباب، من خلال توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وذوى الهمم لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً بين العاملين بالمنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وأكد مدير المديرية سعى المديرية وأجهزتها باستمرار في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدمجهم في سوق العمل ومتابعة تشغيلها داخل المنشآت بعد استلامهم لفرص العمل، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، منوهًا إلى أنه جرى خلال اللقاء توزيع مساعدات مالية وعينية لـ 100 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بقيمة تزيد عن 750 ألف جنيه ، كما جرى توفير فرص عمل لذوى الهمم ولذويهم واعاشات للحالات الإنسانية الخاصة ، وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة على حرص محافظة المنوفية وقياداتها التنفيذية واهتمامها بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.