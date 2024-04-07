وزارة العمل : ختام فعاليات برنامج تدريبي مجاني لفتيات القليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:35 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التفصيل والحياكة ، وذلك لعدد 17 متدربة ، من فتيات المحافظة ، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالخانكة وهي الدورة التاسعة بالمركز ، وفقاً لخطة التدريب المهنى بالمركز للعام ( 2023 -2024 ) تلبية لمتطلبات سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لرؤية وزارة العمل فى مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي ، وضمن جهود المديرية فى توفير برامج تدريبية مجانية على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم تمهيداً للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين فى المحافظات خاصة فى قرى حياة كريمة لتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضافت مدير المديرية أنها شهدت فعاليات الختام ، مشيدة بالمستوى المهني والمهاري للمتدربات من خلال فريق عمل ، ومؤكدةً على أن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ الخطة التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة من خلال تقديم الخدمات التدريبية في مجال التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية .