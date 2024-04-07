محافظ الشرقية : رفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:35 مساءً - أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2024م ، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة إستعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الإلتزام بـالآتي...

· تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أى تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية ، وإخطار المحافظة أولاً بأول بكافة الأحداث .

· وضع جدول حضور تبادلي للسادة قيادات المراكز والمدن والاحياء / أو نوابهم ، ومديريات الخدمات / أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد .

· اتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف.

· مراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة ( اللحوم والأسماك ) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

· استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة من مثيلتها بالقطاع الخاص وحتى أجازة عيد الفطر المبارك مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع.

· التأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين وقيام مديرية التموين بإعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات.

· إستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ( ملابس - أقمشة – أحذية ) مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

· رفع درجة الإستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال أجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

· متابعة مواقف السيارات " النقل العام - السرفيس - نقل الركاب " بالمحافظة لحركة المركبات وانتظامها وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى .

· تشكيل مجموعات عمل المتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء مع ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال العيد .

· رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم .

· متابعة إستمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين .

· تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى وحوادث الطرق داخل المحافظة بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية .

· تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم .

· تعليق بانرات ولافتات للتهنئة بعيد الفطر بالشوارع وتقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح عيد الفطر المبارك.

· قيام كافة المختصين بالتنسيق مع مديرية الري وشرطة المسطحات المائية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل .

· قيام إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة علي الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين خاصة مركبات التوك توك لمنع وقوع أي حوادث علي الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصي سيولة مرورية لحركة السيارات .

· قيام مديرية الأمن ومراكز الشرطة والأقسام الشرطية وإدارة الحماية المدنية بتكثيف الجهود الأمنية لتأمين كافة المنشآت لمجابهة المواقف الطارئة وتحقيق انضباط الأمن العام للمواطنين خلال فترة العيد .

مصدر الخبر: مكتب المتحدث الرسمي للمحافظة