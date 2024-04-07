كشف ملابسات مشاجرة بأسيوط وضبط طرفيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:36 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية)، طرف ثان (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية)، بسبب خلافات الجيرة الزراعية تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة (12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية ، 4 بنادق خرطوش"- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.