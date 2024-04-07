الوطنية للصحافة: أحمد كمال رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير (أ ش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 02:29 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور نائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبوعيش ووكيل الهيئة الدكتور أحمد مختار،وأعضاء الهيئة: وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الآله،و أمين عام الهيئة مروة السيسي.

وأعلن رئيس الهيئة أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث تم تعيين الكاتب الصحفي أحمد محمد كمال إبراهيم دسوقي رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، ورزق عبد السميع أحمد عبد السلام رئيسا لمجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ومؤسسة دار المعارف، ومحمد فايز فرحات محمود رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي احمد محمد بان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وطارق محمد لطفي السيد سالم لمؤسسة دار التحرير، وعمر احمد سامي لمؤسسة دار الهلال، وهبة الله صادق سيد صادق لمؤسسة روزاليوسف.