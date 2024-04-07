السيرة الذاتية للكاتب الصحفي أحمد كمال رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير أ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 02:29 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تعيين الكاتب الصحفي أحمد محمد كمال إبراهيم دسوقي رئيسا لمجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

ولد الكاتب الصحفي أحمد كمال في أبريل عام 1968 ، وحصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة القاهرة عام 1989 ، ودبلومة دراسات عليا في السياسة الخارجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1992 بتقدير عام جيد جدا (الدراسة لمدة عامين) ومتخصص في الترجمة الإخبارية الإنجليزية.

التحق الزميل الكاتب الصحفي أحمد كمال بالعمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط في 3 / 3 / 1993 كمحرر ومترجم في النشرة الاقتصادية الدولية، وتدرج في المناصب القيادية بالوكالة حتى عين نائبا لرئيس تحرير الوكالة في عام 2018 ، كما عين عضوا بمجلس إدارة (أ ش أ) وعضوا في مجلس تحريرها، إلى جانب رئاسته لقسم "مركز الدراسات الاستراتيجية اعتبارا من عام 2015.

عمل الكاتب الصحفي أحمد كمال مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة النيجيرية (أبوجا) في الفترة من أغسطس 2005 وحتى يونيو 2011 ، عاد بعدها للعمل في المقر الرئيسي للوكالة في يونيو عام 2011، وأسس نشرة خاصة تذاع على نشرة الوكالة بمسمى " النشرة الإفريقية" استثمارا للخبرة التي اكتسبها في نيجيريا وتأكيدا على أهمية القارة الإفريقية بوصفها عمقا استراتيجيا لمصر..كما أسس في عام 2012 نشرة جديدة بمسمى " النشرة الاستراتيجية " وتعني بموضوعات مكافحة الإرهاب وتطوير التسلح وموضوعات مكافحة التجسس وحروب الجيل الخامس والشائعات، ومتابعة تطورات تكنولوجيا الدفاع والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.