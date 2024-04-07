نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تحقق أمنية الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم بإمامة المصلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابت وزارة الأوقاف المصرية للفائز بالمركز الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وذلك بعد تكريمه من الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وقامت الأوقاف بالاستجابة السريعة لأمنية المتسابق/ يوسف السيد عبد المعطي السيد الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، في إمامة المصلين بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث سيؤم المصلين في صلاة العشاء.

وحال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمهم أيضًا في صلاة التراويح بإذن الله تعالى.