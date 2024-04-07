صوت الأمة يهنئ الزميل محمود بسيوني لتوليه رئاسة جريدة تحرير أخبار اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 03:32 مساءً - يتقدم مجلس تحرير "صوت الأمة" بخالص التهاني للزميل الكاتب الصحفى، محمود بسيونى، لتوليه رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

وأعلنت اليوم الأحد، الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 7/4/2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة وامروة السيسي أمين عام الهيئة.

ويرأس الكاتب الصحفي محمود بسيوني الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، وهي تجمع يجمع صحفيين والإعلاميين العرب والأفارقة لتبادل الخبرات والتطورات المرتبطة بالإعلام الرقمى والديجتال ميديا وقد تأسست كمؤسسة حقوقية وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ومقرها مصر.

كما أن بسيوني هو أحد أبرز كتاب بوابة دار الهلال ورئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا، كما أنه أيضا رئيس التحرير السابق لبرامج راديو «9090».

ويعد من أبرز الكتاب الصحفيين المهتمين بملف حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، فقد رأى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الدولة ، هي الأولى من نوعها التي تقوم بها الدولة بتعهد بوثيقة واضحة المعالم تحمل أكثر من اتجاه ومحور بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية والتدريب على حقوق الإنسان.