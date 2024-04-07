أكاديمية الشرطة تنظم ورشة تدريبية لشباب الجامعات حول مواجهة مخططات إسقاط الدولة ( فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 03:32 مساءً - واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وشباب الجامعات بمقر أكاديمية الشرطة استمراراً لدورها المهام في المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى.

ونظمت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، على مدار أشهر ورش عمل تدريبية موجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية "تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).