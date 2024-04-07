نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المسلمون في مصر بفارغ الصبر حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، وتعتبر صلاة العيد من أبرز المناسبات الدينية التي يحرص الجميع على المشاركة فيها.

ويعتبر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومي المرجع الرسمي لتحديد موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر.

ومن الملاحظ أن البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات يتصدر نتائج محركات البحث على جوجل، حيث يفصلنا عنه أيام قليلة فقط.

ومن المعروف أن صلاة العيد تسبقها تكبيرات يتم ترديدها في المساجد قبل صلاة العيد، وتُعد هذه التكبيرات من السنن المستحبة المأثورة التي يحرص الجميع على أدائها.

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الفطر 2024 في بعض المحافظات المصرية، فقد حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأوقات على النحو التالي:

1. محافظة القاهرة: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

2. محافظة الجيزة: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

3. محافظة القليوبية: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

4. محافظة العريش: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

5. محافظة الإسكندرية: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

6. محافظة بورسعيد: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

7. محافظة كفر الشيخ: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

8. محافظة طنطا: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

9. محافظة مرسى مطروح: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

10. محافظة شبين الكوم: تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

وتستمر قائمة المحافظات بمختلف مواعيدها كما يلي:

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة دمياط: تقام صلاة عيد الفطر الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة السويس: صلاة عيد الفطرالساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الدقهلية: صلاة عيد الفطر الساعة 5:46 صباحا

موعد صلاة العيد2024في محافظة الشرقية: صلاة عيد الفطر الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الطور: الطور: 5:50 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الفيوم: صلاة عيد الفطر الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظةالمنصورة: صلاة عيد الفطر الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة نويبع: صلاة عيد الفطر الساعة 5:45 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الغردقة: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة العيد2024 في محافظة أسيوط: صلاة عيد الفطر الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة العيد2024 في محافظة أسوان: صلاة عيد الفطرالساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة السلوم: صلاة عيد الفطر الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في محافظة سانت كاترين: 5:48 صباحًا

موعد صلاة العيد2024 في محافظة شلاتين: صلاة عيد الفطر الساعة 5:37 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر فى طابا: صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى شرم الشيخ: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى دمنهور: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى بني سويف: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى المنيا: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى أبوسمبل: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الخارجة: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر فى بنها: تقام صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

صيغة تكبيرات عيد الفطر

لم يرد في السنة النبوية صيغة التكبير، وصيغة تكبيرات العيد مكتوبة، متوارثة على مر السنوات، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهي الصيغة المأثورة في التكبير حتى اليوم.

والصيغة المشهورة من تكبيرات العيد في مصر هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».