نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة: إجراء انتخابات مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية 20 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - د.أشرف صبحي: التنسيق الجيد للخروج بالانتخابات بصورة مشرفة، والعمل على رصد التجربة باعتبارها النواة الأولى لتقنين أوضاع الكيانات الشبابية

وزير الشباب والرياضة: الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ستستمر جهودها التنموية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد انعقاد الجمعية العمومية المحددة لإجراء انتخاب مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية والذي يضم ٣٧ كيانًا شبابيًا، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠ أبريل الجاري، وذلك بعد غلق باب الترشح وتلقي طلبات الترشح لمناصب مجلس الإدارة خلال الفترة من (١٩-٢٥) فبراير الماضي، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتنظيم العمل الشبابي، وتوفير الإطار القانوني اللازم لممارسة الأنشطة الشبابية للكيانات الشبابية وأعضائها.

وعقب غلق باب الترشح وتلقي طلبات الترشح، تم تشكيل اللجنة العليا لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، ووضع الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، وتنظيم التعامل فيما بين المرشحين والأعضاء.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هذه الانتخابات في ضوء الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تنظيم عمل الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة في هذه الانتخابات واختيار قيادات تمثلهم، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الاتحاد الذي يمثل كافة الكيانات الشبابية وتطلعاتهم.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة التنسيق الجيد للخروج بالانتخابات بصورة مشرفة، والعمل على رصد التجربة باعتبارها النواة الأولى لتقنين أوضاع الكيانات الشبابية، مشيرًا إلى أن اتحاد الكيانات الشبابية سيكون داعمًا قويًا للشباب المصري، وسيعمل على تحقيق أهدافه ورؤيته، والتي تتمثل في بناء جيل من الشباب القادر على المشاركة الفعالة في المجتمع

وأشار وزير الشباب إلى أهمية دور الاتحاد في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وأهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العمل الشبابي في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكيانات الشبابية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الاتحاد، انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ٢٠٢٣-٢٠٢٧، وأهدافها نحو تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، والاستثمار في المجموعات الشبابية لخدمة الوطن والدولة المصرية، حيث تضم اللائحة تنظيم عمل الاتحاد واختصاصاته، وشروط عضوية الاتحاد، والانتخابات، ونظام العمل.