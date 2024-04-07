عاجل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص كم يوم؟..القوى العاملة توضح

أحمد جودة - القاهرة - إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص كم يوم؟ ..القوى العاملة توضح

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، مع اقتراب عيد الفطر المبارك عدد كبير جدًا من الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة يتساءلون عن مواعيد أجازة عيد الفطر المبارك في القطاعات المختلفة سواء العام أو الخاص حتى يتمكنوا من الاستمتاع بإجازة العيد وأيضًا يتعرفوا على مواعيد الرجوع إلى العمل من جديد وتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأجازة الرسمية للعيد بعد اجتماع مجلس الوزراء على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية.



إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



قام الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأجازة الرسمية للقطاعات الخاصة في مصر حيث سوف يحصل جميع الموظفين في القطاعات الخاصة على إجازة رسمية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وتمتد حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل ليحصل جميع الموظفين على أجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر المبارك ولكن سوف يتم احتساب يوم الأحد على أنه من ضمن الأجازات السنوية الخاصة بالموظفين وتم الحرص على وضع مواعيد اجازة عيد الفطر للعاملين في القطاعات الخاصة لتتناسب مع القطاعات العامة حتى يتم توحيد شامل في الأجازات.



‏اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام



‏أما عن الأجازة الرسمية الخاصة بجميع القطاعات العامة والمؤسسات الحكومية في الدولة فسوف تبدأ الأجازة الخاصة بهم من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وتستمر ليوم الأحد الموافق 14 أبريل على أن يعود جميع الموظفين إلى العمل مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 15 أبريل وبالتالي يحصل جميع الموظفين في الدولة على أربع أيام إجازة رسمية خاصة بعيد الفطر المبارك، ووفقًا لتصريحات مجلس الوزراء تكون هذه أجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة.