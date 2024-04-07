نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات طبية وتوقعات جوية: الحذر من الخروج في أول أيام عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيما يُعتبر الخروج في أول يوم العيد تقليدًا منتشرًا بين الأسر المصرية، إلا أن التحذيرات من الأرصاد والأطباء تضعف حظوظ الاحتفال في هذا العام، بسبب توقعات الطقس الغير مستقرة والتي قد تتسبب في تقلبات جوية غير متوقعة.

في تصريح له، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح السابق، ست فئات من المواطنين من الخروج في أيام العيد إلا للضرورة، نظرًا لتوقعات بتقلبات جوية تشمل رياح محملة بالأتربة وامطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة.

الفئات التي حذر الحداد من الخروج في طقس عيد الفطر تشمل:

مرضى الحساسية

ضعاف المناعة

صغار السن

والرضع

مرضى السكر

والأمراض المزمنة

كبار السن

الحوامل

بالتزامن مع التحذيرات الطبية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية التقلبات الجوية التي تشمل انخفاضًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، وفرصًا لأمطار خفيفة على بعض المناطق، مما يستدعي الحذر والتيقظ خلال الخروج في أيام العيد.