نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجراءات القانونية بعد قبول طلب التصالح في مخالفات البناء وتحصيل المقابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الوزراء المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد قبول اللجنة الفنية طلب التصالح.

وفيما يلي الإجراءات المطلوبة بعد قبول الطلب:

إخطار مقدم طلب التصالح بضرورة سداد باقي مقابل التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإخطار.

التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تم التصالح عليها.

موافاة الجهة الإدارية بملف الطلب مرفقًا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

عدم إنهاء أعمال اللجنة إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قُدمت إليها خلال المدة المقررة.

وفيما يخص تحصيل مقابل التصالح، فإن الجهة الإدارية تتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، مع مراعاة الخصومات والتسهيلات التي قد تم إصدارها بموجب قرارات قضائية سابقة. كما يُحق لصاحب التصالح سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، وفي حالة التأخير في سداد الأقساط في موعدها، يتحمل الفرد مقابل التأخير المتفق عليه.