مواعيد عمل المترو في عيد الفطر 2024 على مستوى خطوط المترو الثلاث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 04:28 مساءً - مواعيد المترو في عيد الفطر مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024، ينشغل العديد من المواطنين بالحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال هذه الفترة المميزة، لذا يسرنا في هذا المقال أن نقدم لكم تفاصيل شاملة حول جدول تشغيل المترو ومواعيد النقل العام خلال أيام العيد، بهدف مساعدتكم على تخطيط رحلاتكم بكل يسر وسهولة.

مواعيد المترو في عيد الفطر



يتم تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك لعام 2024 لتلبية احتياجات المواطنين لوسيلة نقل موثوقة وملائمة خلال هذه الفترة الاستثنائية، إليكم مواعيد عمل مترو الأنفاق ووسائل النقل العام الأخرى خلال أيام العيد:

خط الأنفاق الأول (حلوان – المرج الجديدة): يبدأ العمل من الساعة 5:15 صباحًا وينتهي في الساعة 1:00 صباحًا.خط الأنفاق الثاني (شبرا الخيمة – المنيب): يبدأ العمل من الساعة 5:15 صباحًا وينتهي في الساعة 1:00 صباحًا.خط الأنفاق الثالث (عدلي منصور – محور روض الفرج): يبدأ العمل من الساعة 7:15 صباحًا وينتهي في الساعة 1:00 صباحًا.



أما بالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف، فإن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 6:00 صباحًا وتنتهي في منتصف الليل (12:00)، بينما تعمل الحافلات على مدار أيام العيد، مع زيادة عدد الرحلات على الخطوط الرئيسية، كما يرجى متابعة موقع هيئة النقل العام لمعرفة أي تغييرات في مواعيد الحافلات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة للميكروباصات وسيارات الأجرة، فإنها تعمل طوال أيام العيد، مع توقعات بزيادة الأجور، وينصح بالتواصل مع السائقين مسبقًا للتوافق على الأجرة وتجنب الازدحامات، ويفضل أيضًا استخدام تطبيقات طلب الأجرة لتحديد الأجرة مسبقًا وتسهيل التنقل خلال هذه الأيام المزدحمة.