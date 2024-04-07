الفريق أسامة عسكر يزور عددا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 04:29 مساءً - زار رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عددًا من المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية الفائقة المقدمة لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود، وتوفير سبل الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمصابين، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأشاد بالجهود التي يبذلها أبطال ومقاتلو القوات المسلحة لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لرجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن وصون مقدساته.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة