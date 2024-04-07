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أحمد جودة - القاهرة - كثف المواطنون في المملكة العربية السعودية، البحث علي منصات التواصل الاجتماعي حول خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، وذلك عقب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دعم الكهرباء

ويعتبر الضمان الاجتماعي أهم المبادرات السعودية التي تسعى من خلالها لتقديم الدعم والمساعدة للفئات المستحقة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين المستفيدين، وسنتعرف فيما يلي على تفاصيل هذا الدعم.

ونرصد لكم خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي

‎خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي

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وفي ضوء البحث المتزايد، عن خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الخطوات للاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي المطور، لتسهيل على المواطنين تقديم طلب الحصول على الدعم المالي لسداد فواتير الكهرباء المسجلة عليهم، ويشمل ذلك:

١- يقوم المواطن بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢- ثم يقوم بالدخول على قسم خدمات الوزارة.

٣- وبعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على المنصات الرقمية.

٤- ثم يقوم المواطن بالضغط على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

٥- ويليها الضغط علي زر تصفح البوابة.

٦- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول باستخدام اسم الشخص المستفيد وكلمة المرور.

٧- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية.

٨- ثم يقوم بعد ذلك بكتابة رمز التحقق المرئي.

٩- ويقوم المستخدم بالضغط على نتائج الأهلية.

١٠- ثم النقر على زر استعلام.

١١- ثم يقوم الموقع بعرض الأهلية سواء كانت نعم أو لا.

١٢- الضغط على معرفة قيمة الاستحقاق، ليتم عرض كل التفاصيل.

‎ شروط التسجيل في دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي

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وبعد معرفة خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، فأن هناك بعض الشروط الواجب مراعاتها من قبل الأشخاص الراغبين في التسجيل في دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، ويمكن التعرف عليها في النقاط التالية:

١-يجب أن يكون مستفيدًا من الضمان الاجتماعي بالفعل.

٢-ضرورة سداد فواتير الكهرباء أثناء تقديم الطلب.

‎أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٣-يجب أن يكون لديه منزل مستقل ليتمكن من الحصول على الدعم.

٤-أن لا يزيد الدخل الشهري له عن 9 آلاف ريال سعودي.

٥-يجب إحضار أي أوراق أو مستندات مطلوبة أثناء تقديم طلب الضمان الاجتماعي.

٦-يجب أن يمتلك حسابًا بنكيًا ساريًا.



‎ الفئات المستحقة لدعم الكهرباء الضمان الاجتماعي

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وعن الفئات المستحقة لدعم، لقد قام الضمان الاجتماعي بتحديد بعض الفئات المستفيدة من الدعم الخاص بسداد فواتير الكهرباء، والتي يمكنها تقديم الطلب وفق ما وضحنا ذلك. وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

أصحاب الأمراض النفسية.

الأشخاص المستحقة للمعاش الضمان الاجتماعي.

الحاصلين على معاش منصرف يختلف حسب عدد أفراد الأسرة.

الطلاب المبتعثين الغير مسجلين في الضمان.