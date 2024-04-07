نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد طرح شقق مشروع جنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين علي منصات التواصل الاجتماعي عن موعد طرح شقق مشروع جنة، إذ يعد هذا المشروع واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

سنرصد لكم خلال السطور التالية موعد طرح شقق مشروع جنة

موعد طرح شقق مشروع جنة

وفي ضوء البحث المتزايد عن موعد طرح شقق مشروع "جنة"، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد المحدد لطرح شقق مشروع جنه لجميع المواطنين وبسبب الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية بدأت الجهات المختصة المسؤولة عن المشروع في حصر هذه الوحدات حتى يتم الإعلان عنها لجميع المواطنين

ومن المؤكد أنه سوف يتم البدء في الحجز في شهر يونيو أو يوليو القادم، وجميع الشقق الموجودة في المشروع تتميز بتشطيبات وجودة عالية تميزها عن الكثير من المشاريع الأخرى وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 150 متر تقريبًا.‎

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موعد طرح شقق مشروع جنة..والأسعار

‎‏وبعد معرفة موعد طرح الشقق، يبحث الكثير عن أسعار الوحدات نظرًا لأهمية مشروع جنة الخاص بالوحدات السكنية الكثير يكون السعر في المدن الخاصة 6 أكتوبر والشروق نحو 1،300،000 جنيه

بينما سعر الوحدات السكنية في المنصورة الجديدة بالتحديد وصلت إلى 1،700،000 جنيه، والوحدات الموجودة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وصل سعرها إلى 1،900،000 جنيه وجميع الوحدات لا بد أن يتم تقديم مقدم لحجزها لا يقل عن 100،000 جنيه، ويتم تسديد أقساط الوحدات السكنية على سنوات تصل إلى سبعة سنوات بنسبة بسيطة جدًا، بالإضافة إلى توفير تمويل عقاري تصل نسبة السداد فيه إلى 25 سنة.

شروط التقديم:

وعن شروط اللازمة التي يجب توافرها للحصول علي شقق مشروع جنة، حيث يشترط في المتقدم ألا يقل عن 21 عامًا في تاريخ الطرح، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

طريقة التقديم

م التقديم على الحجز في المرحلة التكميلية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز http://com.reservation-hdb.www.

يتميز مشروع "جنة" بالعديد من المميزات التي تجعله مختلفًا عن أي مشروع آخر، حيث تتمتع الوحدة السكنية فيه بالفخامة والتصميمات الفاخرة، هذا الأمر يثير اهتمام الكثيرين الذين يتطلعون للاستفادة من فرصة الاقتناء في هذا المشروع، والتعرف على جميع التفاصيل مثل شروط الحجز والمقدم المطلوب للحصول على وحدة سكنية فيه.