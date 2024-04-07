نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو زعبل للكيماويات" تقيم حفل إفطار بحضور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة القيادات بالوزارة والهيئة بضرورة التواجد الدائم بين العاملين في كافة المناسبات الاجتماعية، وذلك من أجل مشاركتهم في هذه المناسبات المختلفة والعمل على رفع روحهم المعنوية، صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ بأن الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) حرص على إقامة حفل إفطار جماعي للعاملين بالشركة، وجاء ذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من رؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

وأوضح "بكر" أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب على نقل تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة العاملين بالشركة، مؤكدًا على دعم الوزير للجهود المبذولة داخل الشركة وحث العاملين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).