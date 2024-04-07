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أحمد جودة - القاهرة - يا ليلة العيد أنستينا.. أجمل 20 عبارات تهنئة بعيد الفطر 2024

اقترب عيد الفطر المبارك هو أحد أهم الأعياد الدينية عندنا، و يُصادف اليوم الأول من شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

يُعد هذا العيد رمزًا للفرح والسعادة، حيث يجتمع المسلمون في هذه الأيام المباركة لأداء صلاة العيد، وتبادل التهاني، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والمشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل تهاني عيد الفطر المبارك.

يا ليلة العيد أنستينا.. أجمل 20 عبارات تهنئة بعيد الفطر 2024

تهنئة لعيد الفطر المبارك



1. عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

2. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

3. عيد فطر سعيد، يملأ الله قلوبكم بالفرح والسعادة.

4. عساكم من عواده يا أغلى الغالين.

5. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير.

6. بارك الله فيكم يا أغلى أحباب كل عام وأنتم بخير.

7. عيدك سعيد يا غالي، تقبل الله مني ومنك صالح الأعمال.

8. ربي يفرح قلوبكم ويستجيب دعاؤكم.

9. أهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

10. ربي يقبل عيدكم ويتمم صيامكم على ألف خير.

11. مبارك عليكم حلول هذا العيد الجميل.

12. كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة والفوز برضوانه.

13. عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

14. عيد فطر سعيد، يملأ الله قلوبكم بالفرح والسعادة.

15. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعساكم من عواده.

16. عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

17. كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة والفوز برضوانه.

18. عيد فطر سعيد، يملأ الله قلوبكم بالفرح والسعادة.

19. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعساكم من عواده.

20. عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

أفكار اخرى لتهنئة الأحباب

بالإضافة إلى هذه التهنئات، إليكم بعض الأفكار الأخرى لتهنئة أحبابكم في عيد الفطر المبارك:

إرسال بطاقات معايدة.

تقديم هدايا رمزية.

زيارة الأقارب والأصدقاء.

المشاركة في فعاليات العيد.

أهم ما في عيد الفطر المبارك هو التسامح والمحبة، فحرصوا على التواصل مع أحبابكم ونشر البهجة والسعادة في هذه الأيام المباركة.



