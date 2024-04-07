نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: توصيل المياه لـ 50 أسرة بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن توصيل مياه الشرب لعدد "٥٠" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى" كفر عمار، كفر جرزا، عزبة جورين، زاوية ابو سويلم، كفر تركي، البرغوثي" بمركز العياط، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن استمرارية التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة، يؤتي بثماره في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير كوب مياه نظيف.

وتابع المهندس منصور بدوي، أن فريق المشاركة المجتمعية بالشركة، يقوم حاليًا بعمل أبحاث ميدانية؛ لدراسة الحالات الإجتماعية لعدد" ١٠٠" أسرة، تمهيدًا لتوصيل المياه لتلك الأسر، بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية.

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