نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موعد تكليف أطباء الأسنان.. إيهاب هيكل يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، المرشح على مقعد النقيب الدورة الحالية عن موعد تكليف الدفعة الجديدة من أطباء الأسنان.

وقال "هيكل" في حوار مع "دوت الخليج" سينشر كاملا لاحقا، إنه يتبقى دفعة واحدة فقط ومن المقرر أن يكون تكليفها في شهر يوليو 2024، وهم الذين يدرسون في الامتياز حاليا، وعادة يستلمون العمل في شهر أكتوبر.

وشدد "هيكل": التكليف ليس دور النقابة ولكن دور الوزارة ونحن نحاول الضغط والمساعدة والرد على استفسارات الزملاء، وضغطنا لكي يكون التكليف مستمرًا حتى نهاية عدد الطلبة الموجودين في الكليات.