أحمد جودة - القاهرة - من هي الفئات المتاح لها ركوب قطارات السكة الحديد بتخفيض 100%؟

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خطة لتخفيض أسعار تذاكر السفر بالقطارات لبعض فئات المجتمع، منها ذوي الهمم وكبار السن والعسكريين وأصحاب المعاشات، قامت الهيئة بتقسيم الفئات إلى فئات مختلفة، حيث تُقدم التذاكر مجانًا لبعض الفئات، بينما تُقدم تخفيضات بنسبة 50% لفئات أخرى، وبنسبة 75% لفئات أخرى، تتضح الفئات المستحقة لهذه الخصومات في السطور التالية.

الفئات المتاح لها ركوب القطارات بتخفيض 100%



لمرضى السرطان والأورام، يُمنحون فرصة السفر على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المجهزة بالتهوية الديناميكية من خلال برنامج “تحيا مصر”، يمكن الحصول على التذكرة عبر الكارت الذكي الصادر من الإدارة المركزية للمبيعات، بعد تقديم تقرير طبي معتمد يوضح حالة المريض وبطاقة الهوية، ويكون الكارت صالحًا لمدة سنة كاملة.

كبار السن (أكبر من 70 عامًا): يُسمح لهم بالسفر على قطارات “تحيا مصر” بناءً على بطاقة الرقم القومي.

العسكريون (الجيش): يحق لهم السفر على قطارات “تحيا مصر” والتهوية الديناميكية، شريطة ارتداء الزي العسكري أو تقديم استمارة مصحوبة بإثبات الشخصية.

العسكريون (الشرطة): يُسمح لهم بالسفر على قطارات “تحيا مصر” والتهوية الديناميكية بناءً على إثبات الشخصية.



الفئات المتاح لهم ركوب القطارات بتخفيض 50 % على سعر التذكرة



لكبار السن وهما أصحاب المعاشات يُسمح لهم بالسفر على القطارات المجهزة بالتكييف وبرنامج “تحيا مصر”، بناءً على استمارة معتمدة من جهة التأمينات.

العسكريون (الجيش): يمكن للعسكريين السفر على القطارات المكيفة، مع شرط ارتداء الزي العسكري أو تقديم استمارة مع إثبات الشخصية.

العسكريون (الشرطة): يُسمح لهم بالسفر على القطارات المكيفة، مع إثبات الشخصية.

ذوو الهمم ومرافقوهم إن وُجِدوا: يحق لهم السفر على جميع أنواع القطارات، بما في ذلك قطارات التالجو، بناءً على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة من وزارة التضامن أو مكاتبها.

مصابي العمليات الحربية وأسرهم، والصحفيون، والأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات يمكن لهم السفر على قطارات “تحيا مصر”، وفي حالة السفر على القطارات المكيفة، يتم توفير التكييف الكامل دون تكاليف إضافية.

الفئات المتاح لهم ركوب القطارات بتخفيض بنسبة 75% على سعر التذكرة

للمحاربين القدامى ومن يرافقهم إن وجد يتيح لهم السفر على القطارات المجهزة بالتكييف ونظام التهوية الديناميكية، بالإضافة إلى القطارات التابعة لبرنامج “تحيا مصر”.