أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم بعد العيد والعطلات الرسمية خلال 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن موعد إجازة شم النسيم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يحصل جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على إجازة شم النسيم، حيث إنها إجازة مدفوعة الأجر، ويعد شم النسيم من المناسبات المميزة والتي يحتفل بها المصريين، ويتم تناول الأسماك والفسيخ ويتم الذهاب إلى الحدائق وسوف نتعرف على موعد الإجازة.

موعد إجازة شم النسيم



يتساءل الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 حيث إنها إجازة مدفوعة الأجر وذلك للقطاع الحكومي والخاص وذلك تبعا لقانون العمل، ولقد قام مجلس الوزراء بتحديد موعد الإجازات الرسمية ويتم الإعلان عنها كل عام وسوف تكون إجازة شم النسيم يوم الأثنين 6 مايو لعام 2024 وهناك الكثير من الإجازات الرسمية الأخرى خلال العام قام مجلس الوزراء بالإعلان عنها وسوف نتعرف عليها.



أهم العطلات الرسمية في مصر 2024



هناك العديد من الإجازات الرسمية الأخرى التي تؤخذ خلال العام وهي إجازات مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والحكومي، وتتمثل فيما يأتي:

إجازة عيد الفطر المبارك وهي يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى يوم الأحد 13 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء وهي يوم 25 أبريل لعام 2024.

إجازة عيد العمال وهي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو لعام 2024.

إجازة عيد الأضحى يوم 16 يونيو حتى يوم 20 يونيو لعام 2024.

إجازة 30 يونيو من أجل الثورة وهي يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية وهي يوم الأثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يونيو وهي يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2024.

إجازة المولد النبوي وهي يوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر.

إجازة نصر أكتوبر وهي يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر لعام 2024.

يقوم مجلس الوزارة كل عام بتحديد موعد الإجازات الرسمية داخل جمهورية مصر العربية حيث يأخذ الموظفين لدى القطاعين الحكومي والخاص إجازات رسمية مدفوعة الأجر في تلك الإجازات وذلك من أجل أن يحصلوا على عطلة جيدة من أجل الراحة، وإن تلك الإجازات هي إجازات رسمية نتيجة مناسبات خاصة.