خارجية الشيوخ: السيسي كشف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن رؤية الدولة...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الاسرة المصرية، "خارطة طريق" ترسم معالم العبور للجمهورية الجديدة، التي يتبني مشروعها الوطني منذ عام 2014، وأنها ستكون لها آثار ونتائج بالغة الأهمية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجني الان ثمارها علي كافة المستويات.



وأعربت، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ، عن سعادتها البالغة بالمشهد الوطني الأسري الذي شهده الحفل بحضور عدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين من كافة الأطياف المصرية، مؤكدة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استطاع بكل حب وإخلاص ووطنية في لم شمل المصريين بكافة أطيافه المدنية والسياسية والحزبية وفئاته المختلفة دون تمييز او تفرقة.

وأكدت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، علي أهمية خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية، مشيرة الي انها كشفت عن الرؤية المستقبيلة للولاية الرئاسية الجديدة، والتي استندت على العديد من المحاور الهامة وعلي راس تلك المحاور العمل علي تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، و كذلك دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، خاصة في ظل ما يجري في الحوار الوطني وما سيخرج منه من نتائج وهو ما يمثل دفعة قوية وطمأنة للمشاركين في الجلسات على استمرار رعاية القيادة السياسية له وهو ما تجلى في استجابته الفورية لمخرجاته الأولى وتوجيهاته للحكومة في التحرك السريع من أجل التوصل لأجندة تنفيذية واضحة.

واختتمت النائبة سماء سليمان بيانها بالتاكيد علي أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات وتضع على رأس أولوياتها المواطن لرفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية فى مقدمتها حياة كريمة التي حققت نجاحات مبهرة فى تغيير حياة 60 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى، وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030.