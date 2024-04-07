ضياء رشوان: مصر ترفع شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميا، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف رشوان، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان بلغ 322 شاحنة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19.354 شاحنة.

وأشار إلى دخول 3.764 مصابا ومريضا ومعهم 6.191 مرافقا إلى مصر من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأكد أن 66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و 6330 من المصريين دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح.