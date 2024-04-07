مصدر رفيع المستوى: توافق مصري أمريكي قطري لإيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية فى غزة بشكل فوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:34 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى وجود توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري.

وقال المصدر إن جهود مصرية مكثفة تبذل لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسبق أن أكد المصدر أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وبحضور قطري أمريكي مستمرة.

كما كشف المصدر رفيع المستوى أن وفد حركة حماس المتواجد بالقاهرة حالياً يُجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية، قبيل بدء المفاوضات الرباعية.