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مصدر رفيع المستوى: توافق مصري أمريكي قطري لإيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية فى غزة بشكل فوري

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:34 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى وجود توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري.

وقال المصدر إن جهود مصرية مكثفة تبذل لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وسبق أن أكد المصدر أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وبحضور قطري أمريكي مستمرة.

 

كما كشف المصدر رفيع المستوى أن وفد حركة حماس المتواجد بالقاهرة حالياً يُجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية، قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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