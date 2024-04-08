الأن.. شروط العمالة الغير منتظمة وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم وزارة القوى العاملة في مصر منحة خاصة بالعمالة الغير منتظمة وذلك المنحة تكون بهدف دعم المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والشباب التي نبحث عن فرصة عمل خاصة حديثي التخرج وتأتي تلك المنحة في ضمن سلاسل منح تقدمها الدولة في برامج اجتماعية تحسن من مستوى الدخل لدى الفرد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على الجميع، لذلك قررت وزارة التضامن والقوى العاملة بدعم العمالة الغير منتظمة بمبلغ 1000 جنيه بمناسبة دخول عيد الفطر المبارك.

شروط العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة المالية بتحديد مجموعة من الشروط التي تتناسب مع المنحة المقدمة للعاملة الغير منتظمة وهي كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم على المنحة لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 61 عاماً.

كما أن المنحة مقدمة للمصريين فقط لذلك يجب أن يكون حامل للجنسية المصرية.

بالإضافة إلى شرط هام وهو أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي ويكون نشط ويقبل التحويلات المالية.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم مقيم داخل مصر بشكل مستمر.

يجب أن يكون المتقدم ليس له أي دخل ثابت وبمعنى أصح أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة ثابتة.

كما يشترط أن يكون للمتقدم سجل جنائي خالي من أي قضايا.

خطوات التسجيل

ويمكنك التسجيل في القوى العاملة من خلال التالي: