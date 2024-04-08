تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني يجهز 75 عروسة بأجهزة كهربائية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:32 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأولي بالرعاية، جهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 75 عروسة بأجهزة كهربائية بمحافظة القليوبية.

ويُعد التحالف الوطني للعمل الأهلي واحد من أهم الإنجازات التي شهدها حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كان هذا الكيان نتاج تفاعل الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني المصري، وذلك عندما أعلن الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا، ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية من خلال 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، كما يمتلك التحالف أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).