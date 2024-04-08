مصدر مصري رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في التوافق حول النقاط الخلافية بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 08:25 صباحاً - قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنّ مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

وكشف المصدر لـ "القاهرة الإخبارية"، عن مغادرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات واستمرار المشاورات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

كما أكد على مغادرة وفدي قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي، وذكر أن هناك تقدمًا في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة.

وأشار المصدر المصري إلى أنّ جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدمًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.